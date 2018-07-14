Сергей Шнуров показал несбыточные женские мечты в новом стихотворении

"Куда уходят бабы?" - так начинается очередное лирическое произведение музыканта. Оно опубликовано в Instagram.

Сергей Шнуров пожелал взглянуть на мир женских грез. По его мнению, слабый пол мечтает об идеальном представителе сильного. Чтобы "принц" был на "коняшке", обладал внешностью бога, носил наглаженные рубашки и отличался большой чуткостью в общении. Немаловажным фактом поэт считает вымытые ноги кандидатов и скрытность в интимных делах.

В итоге Сергей Шнуров показал, как выглядят мистические предпочтения многих женщин. Однако в завершении стихотворения подчеркнул: подобные мечты являются "ахинеей", а потому остаются несбыточными. Более 120 тысяч пользователей согласились с таким выводом. Некоторые даже дополнили строки Сергея Шнурова собственными. Для других комментатором стих показался олицетворением печали знаменитости. Они посоветовали не отчаиваться, ведь в мире есть хорошие люди.

Напомним, Сергея Шнурова уличили в хандре после стихотворения, посвященного разрыву с женой Матильдой. С тех пор в его творчестве преобладают мотивы сложных взаимоотношений. Впрочем, одна из последних работ посвящена пенсионной реформе в России.



