Сергей Шнуров показал несбыточные женские мечты в новом стихотворении

Куда уходят бабы? В какие города? Одним глазком хотя бы Взглянуть бы ,блядь, туда, Где принцы на коняшках, Гарцуют аки боги, В наглаженных рубашках, У всех помыты ноги, Учтивы и участны, Болтливо-молчаливы, Тактичны в жизни частной. Под ветвями оливы, Глядят и не отводят Глаза, целуя в шею. Но поезда не ходят В такую ахинею.

