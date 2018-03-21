«Буду следить за морем»: Наталья Подольская удивила фанатов неравномерным загаром

Сегодня, 12:01 \\ Шоу-бизнес

Отпуск у популярной певицы уже закончился, однако цвет её кожи не свидетельствовал о том, что она действительно хорошо отдохнула.

Наталья Подольская показала фото, подводящее итоги её пребывания на испанском курорте Дения в Валенсии. По словам исполнительницы, она будет следить за морем и не собирается окончательно с ним прощаться, несмотря на возвращение в Россию. Однако фанаты заявили, что певица даже не прочувствовала такой отдых до конца.

По мнению поклонников, загар у Подольской был слишком неравномерным, даже почти точечным. Также некоторые фанаты удивились и позавидовали тому, что певица не набрала вес, поглощая морские деликатесы. Наталья Подольская на море даже сумела ещё больше похудеть, за что получила от поклонников большое количество комплиментов её невероятной фигуре.

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Автор - Ирина Летинская
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