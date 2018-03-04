Стас Садальский раскритиковал высказывание Елены Драпеко о «некрасивых» болельщицах

Стас Садальский славится своей острой критикой власти и звёзд шоу-бизнеса. На этот раз он сравнил депутатскую неприкосновенность с беззаконием и предложил лишить Елену Драпеко мандата.

На своей странице в социальной сети Instagram артист прокомментировал реакцию депутата Государственной думы Российской Федерации Елены Драпеко на высказывание FIFA о сексизме. Международная федерация футбола попросила меньше показывать откровенно одетых болельщиц на матчах, чтобы не объективировать женщин, однако Елена назвала эту проблему «высосанной из пальца». Женщина пошла дальше и назвала девушек, поддерживающих это нововведение, «страшными жабами».

Стаса Садальского ужасно возмутило высказывание депутата о «некрасивых» болельщицах. Артист написал, что к этой ситуации как очень подходит старая русская поговорка «дуракам закон не писан». Актёр намекнул, что с политического деятеля давно пора снять депутатскую неприкосновенность за её острые высказывания. Пользователи задаются вопросом, использовал ли артист хештег «госдура» специально или это просто опечатка. В целом, комментаторы поддержали Садальского и написали, что Елена не имела никакого права оскорблять девушек, ведь сама далеко не красотка.