Экстрасенс Фатима Хадуева тяжело восстанавливается после операций на носу

Надеюсь, я #теперь в хороших руках!) Многие из вас заметили, что с моим лицом произошли #изменения. Вернее, с носом... Ринопластику я не делала. Год #назад, обратилась к «специалисту» с вопросом: #можно будет когда нибудь выровнять носовую перегородку? Ну, вы догадались, что он ответил: Да, раз плюнуть... В итоге: #перегородка стала ещё кривее, #спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, #плюс Постоянный воспалительный #процесс... Я очень #аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой #узнать, что происходит... Ответ меня поразил: #могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди ещё 6 месяцев, #авось рассосётся.... Дорогой доктор, не рассосалось! А #наоборот, лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить #заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное #тело мой #организм #целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, #пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы!!! Две операции!!! И куча манипуляций... И ещё через три недели, если все будет хорошо третья операция... #берегитесебя #здоровье #доктор #врачотбога #хирургия #операция #нос #дыхание #совесть

