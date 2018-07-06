Экстрасенс Фатима Хадуева тяжело восстанавливается после операций на носу

Уродующие последствия первой процедуры вынудили звезду ТНТ пойти к более опытному специалисту. О состоянии здоровья она отчиталась на своей странице в Instagram.

Недавно помощница Фатимы Хадуевой рассказала, что её начальница в детстве получила тяжелую спортивную травму. С возрастом ей потребовалась операция на носу, чтобы восстановить перегородку. Участница "Битвы экстрасенсов" пережила хирургическое вмешательство, однако несколько месяцев после этого мучилась страшными болями. Отек и воспаление сохранились даже через полгода. Более того, форма носа начала сильнее искривляться. Лечащий врач не смог повлиять на ситуацию.

Тогда Фатима Хадуева попала в гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии. Опытный хирург исправил дефекты прошлой операции и нашел в носу инородное тело. Экстрасенс объявила, что идет на поправку. Подписчики заметили снижение её активности в социальной сети и заподозрили неладное. Тогда Фатима Хадуева призналась, что не очень хорошо себя чувствует и находится в довольно тяжелом состоянии. Ей приходится восстанавливаться после столь сильных потрясений для организма. Был риск заражения крови и даже менингита. Теперь она лежит в больнице и ждет третьей операции.



