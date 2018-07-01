"Русский Гарри Поттер": сын Анны Михалковой стал очень похож на популярного волшебника

Известная актриса Анна Михалкова поделилась в Instagram фотографией своего младшего сына. Подписчики не оставили снимок без внимания и пророчат парню поступление в Хогвартс из-за внешней схожести с Гарри Поттером.

Новая фотография младшего сына Сергея популярной актрисы привлекла внимание не только подписчиков Михалковой, но и других пользователей социальной сети. Анна указала под снимком, что ее старший сын, закончив школу, уже поступает в вуз. А младший мирно размышляет о своем жизненном предназначении. Поклонники актрисы пожелали успехов ей и ее сыновьям, в особенности в поступлении в университет и поиске смысла жизни. Одни шутили, что уже нашли одному из детей актрисы призвание, пророчив младшему наследнику поступление в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Старший сын, Андрей, не планирует идти по стопам родных и связывать свою судьбу с творчеством. Он уже определился в выборе и будет поступать на экономический факультет. У Анны есть еще дочь Лида, но девочка еще совсем мала, чтобы задумываться о будущей профессии, ей всего пять лет, поэтому пока она наслаждается детством.

Снимок набрал около 10 тысяч лайков и примерно 100 тысяч комментариев, что свидетельствует о настоящем фуроре, который произвел кадр «русского Гарри Поттера».