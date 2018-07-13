Анну Седокову завалили цветами и напугали разлукой
Поп-певица поделилась с подписчиками Instagram снимком с пятью букетами роз. Она сопроводила пост размышлениями о любви.
На фотографии Анна Седокова сидит в гостиничном номере перед настоящей горой из красных цветов. Похоже, подарок произвел на знаменитость неоднозначное впечатление. Судя по описанию к фотографии, неназванный поклонник напугал певицу возможной разлукой, которая неизменно настигала её по итогу предыдущих романов. Возможно, Анна Седокова ударилась в ностальгию и вспомнила значимый презент из прошлого.
Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что любовь может возвысить человека и вдохновить его на преодоление препятствий. Но когда чувства уходят - оставляют после себя разрушительную пустоту. В таком случае весь мир становится "чужим".
Поклонники попытались постигнуть истинный смысл публикации. Многие считают, что у Анны Седоковой появился новый молодой человек. К этой версии склонился и телеведущий Андрей Малахов. Он заявил о своей ревности и предположил, что его подругу завалил цветами руководитель цветочного рынка. Некоторые поспешили раскритиковать Анну Седокову за столь дорогой и бесполезный знак внимания. Один из пользователей отметил, что потраченные на букеты деньги можно было пустить на благотворительность.
Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я.