Анну Седокову завалили цветами и напугали разлукой

Поп-певица поделилась с подписчиками Instagram снимком с пятью букетами роз. Она сопроводила пост размышлениями о любви.

На фотографии Анна Седокова сидит в гостиничном номере перед настоящей горой из красных цветов. Похоже, подарок произвел на знаменитость неоднозначное впечатление. Судя по описанию к фотографии, неназванный поклонник напугал певицу возможной разлукой, которая неизменно настигала её по итогу предыдущих романов. Возможно, Анна Седокова ударилась в ностальгию и вспомнила значимый презент из прошлого.

Экс-участница "ВИА Гры" отметила, что любовь может возвысить человека и вдохновить его на преодоление препятствий. Но когда чувства уходят - оставляют после себя разрушительную пустоту. В таком случае весь мир становится "чужим".

Поклонники попытались постигнуть истинный смысл публикации. Многие считают, что у Анны Седоковой появился новый молодой человек. К этой версии склонился и телеведущий Андрей Малахов. Он заявил о своей ревности и предположил, что его подругу завалил цветами руководитель цветочного рынка. Некоторые поспешили раскритиковать Анну Седокову за столь дорогой и бесполезный знак внимания. Один из пользователей отметил, что потраченные на букеты деньги можно было пустить на благотворительность.



