«По секрету»: Ани Лорак показала, как привести в порядок фигуру

Фигура Ани Лорак давно является предметом зависти многих женщин. Ни для кого не секрет, что прекрасные формы певицы являются результатом многочасовых усилий в тренажерном зале.

Недавно Лорак пообещала своим почитателям показать «по секрету» атлетический комплекс упражнений, который приведет в порядок фигуру любой девушки. Фанаты с замиранием сердца стали ждать чудодейственного совета от красавицы Ани. Когда Лорак показала свою авторскую тренировочную программу, поклонники обрадованно заметили, что ничего сверхсложного в ней нет. Наоборот, она состоит сплошь из всем известных простых упражнений. Обнадеженные любительницы фитнеса сразу бросились выполнять предписания тренера Лорак.

Однако, искушенные в подобных делах люди, уверили, что певица совершенно резонно не спешит делиться своими заявленными секретами. Все самое важное она приберегает для себя. Другие, не менее искушенные комментаторы, заметили, что все продемонстрированный Лорак комплекс упражнений – очень действенный. Они уверили публику, что если все исполнять, как Ани – идеально держать «планку», качать пресс и отжиматься от пола, то в скором времени изменения к лучшему произойдут в любой фигуре.