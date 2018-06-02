«Вундеркинд»: Кристина Асмус показала, как её 4-летняя дочь читает по-английски

4-летняя наследница Кристины Асмус и Гарика Харламова с каждым днём радует своих родителей успехами. Малышка, только научившись говорить на русском, берётся за освоение иноземной речи.

Среди библиотеки детских сказок в доме Асмус и Харламова давно прижились книги на английском языке, которые девочка читает с таким же большим любопытством. Старания дочери не оставили актрису безразличной, и девушка поделалась с фанатами талантами своего чада. На видео маленькая Настя перед сном читает маме сказку на английском языке. Точнее, думает, что читает на английском.

Прочтение истории девочка начала с конца книги, озвучивая текст задом наперёд. Поклонники актрисы, тесно знакомые с английским языком, сразу поняли, что Настя только начинает изучение и до настоящего английского ей очень далеко. Сейчас её произношение похоже на язык из «Игры престолов». Но другие подписчики звезды в Instagram радо поверили, что произносимые вундеркиндом звуки и есть английский, и даже попросили координаты репетитора.