«Как ты, Жорик?»: Михаил Галустян в образе попытался «наехать» на «синтолового качка»

Пародийный образ Михаила Галустяна – Жорик Вартанов, задался вопросом о бешенной популярности интернет-знаменитостей. Жорик был возмущен ситуацией, когда ничего из себя не представляющие, по его мнению, «залайканные» сетевые персоны отбирают хлеб у заслуженных телевизионных звезд.

Для этого он отправился в Пятигорск, чтобы взять интервью у самого знаменитого жителя города Кирилла Терешина. «Случайная» встреча на улице с другим знаменитым пятигорцем – Семеном Слепаковым, подсказала где искать обладателя «рук-базук». Во время короткого и экспрессивного диалога, Жорик допытывался у Терешина «что он себе позволяет». Героя Михаила Галустяна озадачивало, что пятигорский фрик добился популярности, закачав себе в руки непонятную «сгущенку».

«Руки-базуки» тоже не растерялся и потребовал за интервью гонорар в размере 4000 рублей. Это совсем разъярило Вартанова и он попытался «наехать» на Терешина, предложив ему разобраться «по-мужски». Итог этой встречи был непредсказуем: после непродолжительного поединка в кадре остался один Галустян, вытирающий идущую из носа «кровь». За кадром звучал голос оператора: «Как ты, Жорик?». Этот скетч собрал за короткое время собрал 25-тысячную аудиторию. Развеселившиеся комментаторы отметили: «Наконец-то пошел годный контент».