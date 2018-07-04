Бритни Спирс поразила поклонников вызывающими концертными нарядами

Исполняя песню «Freakshow», звезда была в красном бюстгальтере со стразами, а также колготах крупной сеткой, заканчивающихся обтягивающими штанами.

Во время пения Бритни Спирс задействовала хлыст, махая им в качестве после каждой строчки. Далее знаменитость продолжила поражать, только новый наряд был уже серебристого цвета. Хлыст отсутствовал, зато звезда начала очень вызывающе танцевать, чего те, кто пришёл на её концерт в Национальной Гавани в США, совершенно не ожидали.

Сама Бритни Спирс в Сети поблагодарила поклонников за чудесный приём. Певица пообещала далее не менее удивительные концертные решения, выразив надежду, что фанаты поддержат их, несмотря ни на что. Поклонники задались вопросом, чем в таком случае Бритни Спирс ещё может поразить.