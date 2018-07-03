Мила Кунис смогла доказать стильность брючных костюмов для вечеринок

Актриса побывала на Манхэттене на коктейльном мероприятии предпоказа комедийной ленты «Шпион, который меня кинул».

В картине Мила Кунис играет простую девушку, которая после разлуки с парнем оказалась в центре разбирательств спецслужб. Чтобы спастись самой и помочь всему миру, её героиня должна всё решить вместе с компаньонкой, на роль которой позвали Кейт МакКиннон. На вечеринке актриса побывала в мужском брючном костюме, сумев доказать – это может стать действительно стильно.

Пиджак был укороченным и приталенным, а под него Мила Кунис надела бежевую майку, имеющую медный отлив. Брюки также укороченные, но свободные. Туфли являлись синими замшевыми, с высокой шпилькой. Большую роль также сыграли причёска и макияж – визажисты сумели передать образ актрисы так, что он не казался несуразным. Сама Мила Кунис в Сети назвала свой костюм «милым», отмечая, что он также частично соответствовал атмосфере фильма, где она сыграла.