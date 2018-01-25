«Любовное проклятие»: Людмила Сенчина умерла из-за армянского кольца с приворотом

До конца своих дней артистка хранила у себя обручальное кольцо, которое для ее свадьбы со Стасом Наминым специально сделали в Армении. Украшение несло в себе не только теплые воспоминания, но и разрушительную энергетику, погубившую жизнь Людмилы Сенчиной.

Магия – пугающая и неизведанная часть мира, в которую многие отказываются верить, игнорируя очевидные доказательства. Привороты и проклятия несут часто могут убить человека. Поклонники Людмилы Сенчиной уверенны, что и певица погибла из-за армянского приворота.

История «любовного проклятия» началась в 1980 году, когда Сенчина познакомилась со Стасом Наминым. Привлекательный армянин пригласил молодую певицу кататься на машине. Между ними сразу завязалась дружба, потом она переросла в любовь. Сенчина и Намин были счастливы в отношениях, они вели здоровый образ жизни и даже не ели мяса.

Однако, после свадьбы Сенчиной и Намина романтика исчезла. Мужчина стал ревновать свою известную жену-певицу. Намин взял под свой контроль все гастроли и концерты Сенчиной, руководя даже ее репертуаром. Людмила Сенчина была недовольна строгим руководством своего мужа-армянина, она наняла на пост своего музруководителя Игоря Талькова. Тот стал испытывать чувства к Сенчиной, вскоре их тандем распался.

Как раз в это время Сенчина развелась с Наминым. После брака с армянином певица стала женой Владимира Андреева. Кольцо от Намина она не выбросила, украшение осталось с ней на всю жизнь. Обручальное кольцо было изготовлено специально для Сенчиной. В нем мог таиться приворот от армянского мужа. Так как их отношения не сложились, на певицу могло обрушиться сокрушительное любовное проклятие, считают фанаты Сенчиной.