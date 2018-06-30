Жанна Эппле вынесла личную драму в отношениях с мамой на всеобщее обозрение

Известная артистка рассказала всю правду о сложных отношениях с собственной матерью и о том, что стало их причиной. К тому же выяснилось, что мать Эппле, возможно, никогда не увидит своего правнука.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что известная российская актриса и телеведущая Жанна Эппле в эфире одной из телепрограмм рассказала о сложных отношениях с собственной матерью. Этот факт стал причиной того, что мама Жанны Эппле никогда не видела своего правнука. И это не удивительно, ведь женщины уже в течение долгих лет не общаются и, как заверила артистка, не планируют начинать.

Стоит отметить, что дать интервью на одном из телеканалов 53-летней телеведущей было очень сложно, потому как вопросы носили слишком личный характер. Но Эппле смогла эмоционально вынести это событие, в чем поспешила заверить своих поклонников на одной из своих страниц в социальных сетях.

«Мама всегда была очень жесткой по отношению ко мне. Она считала, что я обречена на провал, выбрав карьеру актрисы», «Любовь между людьми появляется от совместной работы, но никак не по факту родства», - призналась Жанна Эппле.

Напомним, что Жанна Эппле приобрела всероссийскую любовь телезрителей после съёмок в картине «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…» и в телепроекте «Клуб бывших жён».

В недавнем времени в семье артистки произошло счастливое событие – на свет появился первенец ее старшего сына. Жанна комментирует это событие, отмечая, что, к ее большому сожалению, редко проводит время с малышом из-за постоянных гастролей театра. Но добавляет, что в доме всегда царит атмосфера праздника, когда звездная бабушка приезжает домой.