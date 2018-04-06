Чернокожая солистка «Серебро» вызвала негодование подписчиков своим перевоплощением

Ольга Серябкина сделала пост о том, что считает любые вмешательства во внешность неверным шагом. Такую запись поддержали многие, но не поняли, как перевоплощение в чернокожую девушку ассоциируется у певицы с сохранением натуральных черт. Более того, это вызвало негодование подписчиков из США.

На своей странице в Instagram Ольга Серябкина опубликовала снимки с последней фотосессии, на которой она сделала кардинальное перевоплощение – с помощью грима певица стала чернокожей. Как пишет знаменитость, она всегда мечтала о том, чтобы узнать, как она бы выглядела, если бы родилась в другой стране. Как уверяет Ольга, этот опыт необходим каждому, чтобы лучше узнать себя. Фанаты были в шоке от увиденного, спрашивая, не поплохело ли певице под таким слоем «штукатурки». Однако некоторым это все же понравилось, по их словам, Серябкина выглядела прекрасно.

На страницу певицы подписаны еще и иностранцы, и вот у них публикация вызвала негодование. Многие вспомнили опыт прошлых столетий, когда белые люди делали с помощью красок «черное лицо» и насмехались над чернокожими. Для них перевоплощение Серябкиной было проявлением расизма. Такое мнение укрепили неосторожные замечания русскоязычных поклонников солистки.