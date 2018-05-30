Меган Маркл принесла в жертву свой комфорт ради имиджа принца Гарри

Из-за разницы в росте герцогине Сассекской приходится постоянно носить каблуки, что очень изнуряет. Ради красивых фотографий со светских мероприятий Меган Маркл отказалась от удобной обуви на плоской подошве.

Рост Меган Маркл – 170 сантиметров, рост ее мужа принца Гарри – 186 сантиметров. Казалось бы, не столь критичная разница в росте вынудила герцогиню Сассекскую принести в жертву свой комфорт. Все дело в том, что если она будет казаться «маленькой» рядом со своим супругом, то его имидж может пострадать.

Ради принца Гарри Меган Маркл решила распрощаться с удобной обувью, отдав предпочтение высоким каблукам. По словам фотографа Гленна Граттона, который часто работает с известными людьми, 16 сантиметров разницы в росте на снимках могут сыграть «злую шутку». Когда человек стоит рядом с тем, кто выше него, он кажется еще ниже. Помимо этого, на совместных фотографиях пар высокий человек будто бы смотрит на своего невысокого партнёра как будто сверху вниз, «свысока».

Также уже стало известно, почему Меган Маркл никогда не носит обувь на танкетке. Оказалось, что королева Елизавета II на дух не переносит такую модель туфель и босоножек.