Ирина Шейк стала жертвой нападок своих коллег

Супермодель мирового масштаба откровенно рассказала об издевательствах ее коллег в начале карьеры. Бывший директор Шейк не остался в тени и рассказал шокирующую правду о ее поведении.

Сегодня, 13 июля, в сети Интернет появилось интервью русской супермодели Ирины Шейк, которая рассказала о трудном периоде начала ее карьеры в модельном бизнесе. Ирина не стесняется признаться, что начала работать на подиуме, чтобы финансово помочь своей матери в содержании двух дочерей, которые остались без отца в довольно раннем возрасте. Первый показ мод для Шейк прошел во Франции. Девушка вспоминает эти моменты с неприязнью, поскольку в то время ее коллеги-манекенщицы постоянно издевались над россиянкой из-за излишней полноты.

«Я была самой полной среди девочек. На меня часто не могли подобрать костюм из-за того, что я отличалась формами, а не была суперхудой как они», «Помню, что иногда даже завидовала им, потому что девочки были более востребованными», - комментирует Ирина Шейк первые годы модельной карьеры. Но те времена давно прошли и сейчас модель российского происхождения востребована по всему миру.

Стоит отметить, что ранее в Интернете появлялись заявления директора модельного агенства, в котором начинала работать Ирина Шайхлисламова, именно такая настоящая фамилия Шейк. Женщина признается, что нередко в агентстве появлялись проблемы из-за будущей звезды, поскольку она имела свойство «кидать» на деньги.