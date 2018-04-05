Внук Пугачёвой перепел Адель и исполнил кавер на песню «Skyfall»

Никита Пресняков доказал общественности, что сам чего-то стоит без поддержки звёздной и влиятельной семьи.

Никите Преснякову тяжело живётся из-за постоянного давления со стороны общественности. Поклонники возлагают на музыканта множество ожиданий, ведь он является отпрыском одних из самых талантливых людей российского шоу-бизнеса. В это же время, все его заслуги буквально аннулируются, когда люди узнают, что за его спиной стоят такие метры как Алла Пугачёва и Владимир Пресняков-младший. Недоброжелатели уверены, что без звёздных родственников юноша не смог бы достичь высот, однако Никита показал, на что способен.

Внуку Пугачёвой удалось своим кавером перепеть Адель. Никита исполнил инструментальную версию трека «Skyfall», который принёс британской певице наибольшую популярность и помог получить множество престижных наград, включая «Оскар» за лучший саундтрек к шпионскому боевику «007: Координаты «Скайфолл» и победу в номинации «Лучшая мировая песня» по версии World Music Award.

Поклонники похвалили исполнение Никиты, а также его виртуозную игру на фортепиано, однако порекомендовали подтянуть произношение, ведь из-за плохого английского слова песни было очень тяжело разобрать. Преснякову удалось доказать миру, что он талантлив и заслуживает быть на вершине музыкального Олимпа, несмотря на критику его влиятельной семьи.