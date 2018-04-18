«Ей все можно»: 4-летней дочери Тимати и Шишковой разрешили сделать на лице татуировку

Бабушка Алисы показала в своем Instagram результат работы, который сильно возмутил пользователей. Дочь рэпера Тимати и Алены Шишковой решила перевоплотиться в образ Пеппи из одноименной книги о девочке с длинным чулком.

Конечно же, 4-летняя Алиса не делала настоящей татуировки. Родители девочки подходят к ее воспитанию с современной стороны, но в столь раннем возрасте принимать такие решения ей возможности не предоставили. Вероятно, веснушки на лице дочери Тимати нарисованы хной, которая со временем смывается.

Симона Юнусова, бабушка Алисы, позволяет девочке примерять на себя разные образы. Дочь Шишковой может стать кем захочет: пиратом, балериной и даже длинноволосой принцессой. Теперь же Алиса решила немного побыть озорной девчонкой из книги «Пеппи длинный чулок».

Пользователи пришли в возмущение. «Ей можно все», - негодуют хейтеры о том, что Алисе позволили сделать тату. Сама девочка, скорее всего, даже не подозревает о нападках критиков, продолжая развиваться и расти в любви и заботе.