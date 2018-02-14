«Подобны лесбиянкам»: Новое фото Алёны Рапунцель с сестрой Ольгой поразило фанатов

Сестринские чувства, по мнению поклонников, у этих двух участниц «Дома-2» несколько превышают привычные рамки.

После возвращения Ольги Рапунцель в скандальный проект через некоторое время там появилась и её младшая сестра Алёна. Отношения между сёстрами были не самыми лучшими. Ольга Рапунцель заявляла, что Алёне следует уйти из «Дома-2», поскольку для такого шоу она «слишком наивна», а потому может пострадать. Фанаты, однако, считали, что старшая сестра просто завидует младшей, которая может потеснить её в плане популярности на проекте.

После таких разбирательств фото, где Ольга и Алёна Рапунцель начали показывать, как дружны, удивляют поклонников. Особенно поразил новый снимок, на котором у младшей сестры виднелся «накладной» живот. Девушек из-за дружеского поцелуя подписчики назвали «подобными лесбиянкам».