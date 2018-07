"Заворот гортани": Любовь Толкалина снялась голой среди ромашек и пшеницы

Фотографировались мы конечно голышом . В пшенице иначе никак... Природа требует природы.но в ленту голыша никак нельзя.... как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие... самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у сми- только одно желание- поживиться за чужой счет.... поэтому содеянное сохраню для особого случая.... и для любимого... а вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню...

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Jul 13, 2018 at 1:47am PDT