"Заворот гортани": Любовь Толкалина снялась голой среди ромашек и пшеницы
Актриса увлеклась фотосессией в стиле ню. Самый невинный снимок она опубликовала на странице в Instagram.
Любовь Толкалина пишет, что природа вынудила её раздеться среди естественной красоты. Она позировала для оператора голой в красивом поле. Специально для цензуры она снялась спиной к камере среди ромашек и высокой пшеницы. Артистка отмечает, что более пикантные фотографии оставит для личного архива и любимого мужчины.
Она также посетовала на злобное поведение пользователей социальной сети, у которых случается "заворот гортани" из-за желания покритиковать. Из-за особенностей лексики Любовь Толкалина сравнила таких людей с "глухонемыми демонами". Свою порцию осуждения получили СМИ, которые регулярно публикуют её провокативные фотографии.
Фотографировались мы конечно голышом . В пшенице иначе никак... Природа требует природы.но в ленту голыша никак нельзя.... как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие... самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у сми- только одно желание- поживиться за чужой счет.... поэтому содеянное сохраню для особого случая.... и для любимого... а вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню...