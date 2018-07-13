"Заворот гортани": Любовь Толкалина снялась голой среди ромашек и пшеницы

Актриса увлеклась фотосессией в стиле ню. Самый невинный снимок она опубликовала на странице в Instagram.

Любовь Толкалина пишет, что природа вынудила её раздеться среди естественной красоты. Она позировала для оператора голой в красивом поле. Специально для цензуры она снялась спиной к камере среди ромашек и высокой пшеницы. Артистка отмечает, что более пикантные фотографии оставит для личного архива и любимого мужчины.

Она также посетовала на злобное поведение пользователей социальной сети, у которых случается "заворот гортани" из-за желания покритиковать. Из-за особенностей лексики Любовь Толкалина сравнила таких людей с "глухонемыми демонами". Свою порцию осуждения получили СМИ, которые регулярно публикуют её провокативные фотографии.



