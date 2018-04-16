Лена Миро считает, что сексизм придумали «страшные бабы»

Всё чаще люди опасаются того, что при проявлении внимания к противоположному полу можно быть обвинённым в сексуальных домогательствах или сексизме. Однако Лена Миро не согласна со сложившейся ситуацией.

Блогер уверена, что сексизм придумали сами женщины, которые не могут привлечь к себе внимание мужчин. Лена считает, что благодаря мнению о том, что сделать девушке комплимент по поводу внешности является дискриминацией по половому признаку, «страшные бабы», как пишет Миро, находятся в более выигрышной ситуации. Она отметила, что из-за обвинений в сексизме многие компании стараются меньше прибегать к помощи по-настоящему красивых девушек.

«Серьезно, если меня все хотят, я не вижу в этом для себя оскорбления», - пишет блогер. Она считает, что это может стать поводом для злости только для тех девушек, которые не смогли добиться аналогичного внимания для себя. Также Лена не видит ничего плохого в том, что мужчины стараются смотреть именно на красивых женщин. Для неё это является только доказательством того, что представитель сильного пола здоров и не тяготеет к извращениям.