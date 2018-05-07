«Позор России»: разозлившиеся россияне хотят выгнать Малахова с телевидения

Андрей Малахов выложил фотографию с собственноручно сделанным цирком, который якобы вернул его в детство. Однако ведущий не ожидал, что все подписчики ополчатся против него и назовут позором России.

На странице Малахова в Instagram можно увидеть, как передачи ведущего надоели людям – они, не стесняясь, пишут это в комментариях и просят прекратить позорить их на весь мир. Кроме того, после последних эфиров, где Малахов поднял вопрос о пенсионной реформе, большинство окончательно убедилось в том, что он не относится к честным шоуменам, и работает там, где ему платят деньги.

Подписчики вспоминают, что по эфирам Малахова можно сказать, что в России живут только алкоголики, больные и глупые. Разозлившиеся упрекают, что кроме таких сюжетов встречается только «политическая показуха». В пример приводят эпизод с пенсионной реформой, когда ведущий не пригласил в эфир стариков из области, но вместо этого сказал, что продолжительность жизни по России составляет 83 года. Многие сразу заподозрили обман, а поскольку ведущий решил поддержать власть, а не народ, его обвинили в лицемерии, вранье и подкупе.

Учитывая, что Малахов никак не реагирует на критику и продолжает выставлять веселые фотографии с отдыха, на пример с цирком, россияне решили, что на мнение народа ему наплевать, а значит на телевидении ему делать нечего. В связи с этим, многие поддержали идею о создании петиции, которая поможет воплотить идею в жизнь.