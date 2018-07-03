Кайли Миноуг встретилась с бывшим возлюбленным спустя 5 лет после расставания

Организаторы вечеринки в честь юбилея Vogue не предусмотрели, что между Кайли Миноуг и Андресом Веленкосом может возникнуть неловкость из-за продолжительного романа в прошлом.

50-летняя Кайли Миноуг появилась на вечеринке в Мадриде, организованной журналом Vogue в честь своего 30-летнего юбилея. Австралийская певица позировала перед фотографами на красной дорожке в зелёном мини-платье с двумя большими воланами. На ногах знаменитости были аккуратные золотые босоножки. Звезда телевизионной мыльной оперы «Соседи» подверглась критике со стороны фанатов из-за неудачной инъекции ботокса, из-за чего её лицо застыло в непонятной гримасе.

Больше неловкости на мероприятии создало неожиданное появление бывшего возлюбленного Кайли – Андреса Веланкосо. 40-летний манекенщик и певица официально начали встречаться в 2008 году, но вместе они пробыли всего 5 лет. Из-за плотных графиков и постоянной занятости их чувства охладели, и Миноуг приняла решение закончить роман. Хотя расставание далось ей нелегко, певице удалось сохранить дружеские отношения с Андресом и избежать неприятностей даже спустя 5 лет после разрыва отношений.