У Марии Максаковой новый роман и лишние киллограмы

На официальном аккаунте Марии Максаковой в Instagram появились фотографии, на которых она изображена в обнимку с мужчиной. Пользователи отметили изменения в фигуре оперной дивы.

Сегодня, 13 июля, в сети Интернет появились фотографии, на который изображена певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова в обществе украинского исполнителя Алекса Луны. Все бы ничего, но подписчиков аккаунта Максаковой в социальной сети Instagram удивило то, как быстро и много лишних килограмм набрала Мария, ведь совсем недавно у неё была стройная фигура.

Стоит заметить, что поклонники любят ее явно не за внешние данные, поскольку, несмотря на такие изменения, многие признали, что Максакова продолжает выглядеть сногсшибательно даже с лишними килограммами. «Какие вы замечательные, не могу налюбоваться!», «Машечка, вы чудесно выглядите в любом размере», «Главое, чтобы вам было хорошо», - писали комментаторы.

Напомним, что несколько лет назад оперная певица и ее муж экс-депутат Госдумы Денис Вороненков со скандалом переехали жить в столицу Украины. В марте прошлого года мужчина был убит, у Марии остался их общий сын. Как выясняется, Максакова не захотела вернуться в Россию после смерти мужа и сейчас продолжает вести активную творческую жизнь в Киеве.