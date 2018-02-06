"Летим на шашлындос": группа "Хлеб" выпустила ностальгический клип

Зажигательная песня стилизована под формат караоке. Видео появилось на официальном YouTube канале рэперов.

Клип "Шашлындос" посвящен поездкам с друзьями на природу со всеми вытекающими последствиями. Видеоряд пронизан ностальгической атмосферой. Участники группы "Хлеб" отыскали свои старые фотографии с пикников и показали их широкой аудитории.

Как можно заметить, блогеры раньше отдыхали в разных компаниях. Часто конкретный снимок подобран под определенную строчку песни. Это создает забавный эффект и связывает смысл с реальными событиями в жизни авторов клипа.

В первом куплете "Хлеб" поет про томительное ожидание праздника, пока автомобиль "летит на шашлындос". Во втором же отражена романтика таких мероприятий, когда двое захмелевших людей находят свою любовь.