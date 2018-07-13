Шутить о сексе ей уже не прилично: Юрий Лоза высказался на счет «ухода» Сердючки со сцены

Когда Данилко начал проект «Сердючка», то он выступал в образе 40-летней женщины, теперь ей уже 65 лет. «Девушка состарилась», - заявил Юрий Лоза о Верке Сердючке, поддержав ее «уход» со сцены.

Музыкант Юрий Лоза, чья популярность сейчас обусловлена не талантом и выступлениями, а громкими комментариями на скандальные темы, решил высказаться и на счет «ухода» Верки Сердючки со сцены. Ранее уже сообщалось, что Андрей Данилко объявил о финальном концерте Сердючки, после чего проект будет завершен.

По словам Юрия Лозы, Верке Сердючке сейчас уже 65 лет, так как свою карьеру «она» начала в «возрасте» 40 лет. За 25 лет проект уже изрядно всем приелся, а нового в образе появилось мало. Раньше Сердючка шутила на темы интима, утверждает Лоза. Сейчас же, считает музыкант: «Шутить о сексе уже не прилично».

Юрий Лоза рассказывает, что ему дважды доводилось участвовать в проектах, где был задействован Данилко в роли Сердючки. Первый раз вступление было принято «на Ура», второй – не очень. Все дело в том, пояснил Лоза, что за 25 лет образ Сердючки полностью раскрыт, он уже «состарился» и мало интересен. Между тем, новость об «уходе» Сердючке менеджер Данилко подтверждать не стал. По словам представителя артиста, точной даты, когда проект будет окончательно завершен, никто еще не сообщал.