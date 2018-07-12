Актер Венсан Кассель трогательно поздравил с днем рождения девочку из Иркутска

Мама маленькой Леи обратилась к французской знаменитости и очень рада отклику. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Владелица аккаунта Инга из Иркутска решила воплотить мечту своей дочери в реальность. Она заключалась в том, чтобы Венсан Кассель поздравил девочку с днем рождения. К моменту праздника 11 июля актер так и не ответил. Тогда женщина пошла на хитрость и показала Лее переозвученный фрагмент пресс-конференции. Голосом Венсана стал друг семьи.

И вот через сутки актер записал на микроблоге короткое, но трогательное видео. Он поздравил малышку с днем рождения и даже сказал русское "спасибо". Видимо, за признательность. Инга убедилась в существовании добра. Лея также осталась довольна поступком, пусть и слегка запоздавшим.

Венсан Кассель является лауреатом кинопремии "Сезар". Он играл в "Тринадцати друзьях Оушена", "Жанне д'Арк" и даже озвучил саблезубого тигра Диего в популярных мультфильмах серии "Ледниковый период".



