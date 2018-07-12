47-летняя Наталья Сенчукова выложила зажигательное фото в купальнике

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин снял свою 47-летнюю супругу на отдыхе. Она опубликовала удачные снимки на своей странице в Instagram.

Наталья Сенчукова по прежнему радует своих поклонников стройной фигурой и прекрасным внешним видом. Не только их, но и своего звездного мужа, который "раздухарился" и решил запечатлеть красоту на камеру. На фото знаменитость позирует у ограждения набережной в цветном купальнике, бандане и защитных очках.

Подписчики высоко оценили зажигательную публикацию. Они удивились, как Наталье Сенчуковой удается выглядеть столь хорошо в своем возрасте. Подобным успехом не могут похвастаться даже некоторые юные девушки. Некоторые обратили внимание, что за долгое время даже абстрактная татуировка не расплылась на плоском животе.

Ранее Наталья Сенчукова уже рассказывала, как поддерживает физическую форму. Её вес долгое время не превышает 53 килограмма. По словам певицы, залог стройности в регулярных физических упражнениях и здоровом питании. В молодости Наталья Сенчукова перепробовала много спортивных занятий, включая танцы, аквааэробику, пилатес и даже йогу. В итоге она остановилась на резвой ходьбе с переходом на бег. Вместе с Виктором Рыбиным она гуляет по Долгопрудному в любое время года. Вдобавок, поднимает гантели для поддержания мышц на руках.



