Меган Маркл скучает по «прошлой жизни» и мечтает снова сняться в сериале «Форс-мажоры»

В сериале Маркл снималась в весьма откровенных сценах, порой даже раздевалась до нижнего белья. Оказалось, что жизнь в королевской семье не заменила актрисе радости от съемок и перевоплощения в героиню «Форс-мажоров» Рейчел Зейн.

11 июля Меган Маркл и ее супруг принц Гарри посетили Дублин. Там они общались с прессой и поклонниками. Одна из девушек, которой удалось сказать пару слов герцогине Сассекской, рассказала, что Меган Маркл скучает по сериалу.

По словам девушки, она рассказала супруге принца Гарри о том, что смотрела все серии «Форс-мажоров» и является большой поклонницей сериала. Фанатка призналась, что очень скучает по Меган Маркл в роли героини телепроекта. Герцогиня Сассекская ответила, что тоже скучает, утверждает девушка.

Так, Меган Маркл, пишут СМИ, уже устала от изнурительных королевских приемов и правил. Женщина снималась в фильмах, вела светскую жизнь и не думала о запретах. Теперь же, за цветом ее шляпки следит весь мир и каждая оплошность бурно обсуждается. Пользователи советуют Меган Маркл не сдаваться и учиться жить по новым правилам, ведь быть членом королевской семьи куда почетнее, чем сниматься в нижнем белье.