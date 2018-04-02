«У нас пополнение»: Беременная Анна Хилькевич похвасталась новой машиной

«В прямом и переносном смысле», - добавила Хилькевич к своим словам о пополнении. На снимке беременная звезда в белом платье позирует рядом с роскошным автомобилем Infinity.

Анна Хилькевич в своем Instagram-аккаунте разместила новый снимок. На нем она похвасталась своей новой машиной. В описании звезда написала о пополнении, говоря, скорее всего, о своей беременности и прибавлении в автопарке своей семьи.

Хилькевич отметила, что белое платье она одела «интуитивно», не подозревая о цвете нового авто. Пользователи предположили, что звезда не купила авто, а просто рекламирует фирму. Как утверждают пользователи, многие знаменитости стали показывать машины именно от Infinity. Предполагается, что это банальный рекламный ход.

Однако, на следующем снимке Хилькевич показала себя и свою дочь на фоне открытого багажника белоснежной машины. Судя по фото, звезда уже начала использовать свой автомобиль, так как отсек для вещей уже заполнен детскими игрушками, самокатом и пакетами из магазинов.