Овечкин спас Кубок Стэнли из рук неуклюжей Бузовой

Спортивный трофей едва не повредился при падении на одном из светских мероприятий. Такой напряженный момент певица показала на своем видеоблоге в социальных сетях.

Ольга Бузова встретила Александра Овечкина в одном из ночных клубов Москвы. Видимо, хоккеист американского клуба "Washington Capitals" не желает расставаться с заслуженным Кубком Стэнли и повсюду носит его с собой на радость многочисленным поклонникам. Одной из таких и стала знаменитая телеведущая "Дома-2".

Как следует из ролика, Ольга Бузова использовала возможность и тоже решила покрасоваться с наградой. Она попыталась поднять кубок над головой по примеру самого Александра Овечкина. Однако неуклюжая Ольга Бузова не смогла как следует удержать тяжесть. С громким криком трофей начал падать из её рук на пол. Однако хоккеист пришел на помощь и спас Кубок Стэнли от падения. А заодно Ольгу Бузову от возможной травмы. Чтобы было дальше - неизвестно. Монтажеры сохранили интригу и обрезали запись на самом интересном месте.



