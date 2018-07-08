"Жил с проституткой": певец Шура рискует остаться бомжом из-за махинаций

Компания продала другим клиентам квартиру, которую он купил около 15 лет назад. О ситуации исполнитель рассказал во время интервью.

Шура рассказал "Собеседнику", в 2002 году накопил достаточно денег и решил обзавестись собственным жильем. Для этого он обратился в компанию "Столица", где работали его знакомые. Сотрудники организовали договор с ЗАО "Градострой" и выбрали певцу квартиру в Ленинском районе Москвы. Жилплощадь обошлась по курсу в 95 тысяч долларов. Первый взнос составил 30 тысяч. Когда задолженность снизилась до 25 тысяч долларов, Шуре позволили въёхать в квартиру и начать обживаться. Он обязался выплатить остаток или отработать концертами. Кроме того, музыканту пришлось сделать ремонт за три миллиона рублей.

Сейчас Шура сетует, что в ту пору страдал наркоманией и не вычитал документы перед подписанием. Недавно к нему подошли двое мужчин. Один из них оказался законным владельцем квартиры. Как выяснил Шура, "Столица" оформила недвижимость на Арабова Мурада Мансуровича, своего работника. А спустя 15 лет перепродала другому человеку. Хозяин оказался сговорчивым и позволил исполнителю пожить в квартире полгода за аренду в 60 тысяч рублей ежемесячно. Потом жилье хотят продать.

Таким образом Шура рискует остаться без места для ночлега. Он мог бы оформить ипотеку, однако не имеет средств на первый взнос. Певец даже отказался от гастролей, чтобы разобраться с ситуацией. К тому же, ему нужны деньги на адвокатов, чтобы попытаться вернуть квартиру в Ленинском. Даже если борьба увенчается успехом, необходимо где-то жить на время судебного процесса.

Шура отметил, что многие поклонники предлагают ему поселиться у них. Преимущественно, это жители провинций. Однако по работе певец привязан к Москве и не желает переезжать даже к маме в Новосибирск. Свои квартиры готовы предоставить даже коллеги по шоубизнесу: Виктор Рыбин и Андрей Малахов.

По словам Шуры, ему не привыкать жить бомжом. На первых порах, после приезда в Москву, он спал буквально на лавочке и питался ягодами в Ботаническом саду. Потом нашел жилье всё в том же Ленинском районе, где жил с проституткой Татьяной. Они вместе ходили работать в один из местных ресторанов, где Шура пел "за тарелку супа".