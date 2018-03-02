«Она плачет навзрыд»: муж Ани Лорак не любит певицу и считает своей женой другую женщину

Семья звезды несчастлива, отношения певицы и ее мужа напоминают гостевой брак в самом худшем его проявлении. Ани Лорак безумно любит своего супруга Мурата Налчаджиоглу, но тот взаимностью ей не отвечает.

Как рассказала ясновидящая Саона, Ани Лорак «плачет навзрыд» от того, что в ее жизни нет женского счастья. Якобы, муж певицы ее совсем не любит и имеет любовницу. Другую женщину он считает своей настоящей женой, а Лорак для него – «выгодная» супруга.

По словам ясновидящей, в отношениях Лорак и ее мужа нет интима, хотя певица очень любит своего супруга-турка. Мужчина не питает страсти и нежных чувств к своей жене, хотя та привлекательна и желанна для многих мужчин.

Ясновидящая Саона утверждает, что видит этот брак крайне несчастливым. Якобы, он состоялся для выгоды Мурата Налчаджиоглу. Ани Лорак скрывают свою трагедию от публики, стараясь выглядеть счастливой и улыбчивой. На самом же деле, твердит ясновидящая, певица рискует впасть в глубочайшую депрессию. Скоро Ани Лорак сменит свой репертуар и все ее поклонники поймут, как на самом деле ей больно и грустно.