Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина продавала одежду, чтобы заплатить за своего возлюбленного
Клюкиной пришлось проститься со своей шубой, так как ее на тот момент бойфренд Сергей Наумов обеспечить ее не мог. Более того, когда у победительницы шоу «Холостяк» появились деньги, тот начал брать у нее их в долг, а отдавать не спешит до сих пор.
Сергей Наумов утверждает, что Дарья Клюкина была с ним под защитой. Якобы, он был для нее опорой и поддержкой. Подруга Клюкиной не стерпела лжи Наумова и рассказала, как все было на самом деле. По словам Дарьи Невоструевой, экс-бойфренд Дарьи Клюкиной не обеспечивал девушку, а сам был иждивенцем.
Якобы, ради Наумова Клюкиной приходилось продавать свою одежду. Он занимал у нее деньги даже тогда, когда девушка и так продала свою шубу и ей самой не на что было жить. Более того, когда Сергей Наумов прилетал в гости к Дарье Клюкиной, он не мог даже снять себе номер в отеле. Девушке приходилось селить его у себя, хотя сама она жила у подруг.
Невоструева утверждает, что Сергей Наумов не может себе позволить высказываться о Клюкиной, ведь он поступал с ней плохо. Сейчас он утверждает, что содержал девушку и она ни в чем не нуждалась, хотя подруга финалистки «Холостяка» так не считает.