Поклонники затравили Гуфа за участие в рекламе казино

Гуф принял участие в клипе, рекламирующем онлайн-казино. После публикации ролика поклонники рэпера бурно отреагировали на «продажность» исполнителя.

По сюжету клипа, Гуф играет в онлайн-казино, находясь в кабине внедорожника. Его останавливают вооруженные люди, но, выходя из автомобиля, рэпер продолжает восхвалять казино и поёт о своей страсти к данному виду развлечений.

Ранее Гуф записал песню о казино, рассказывая в ней о том, как легко заработал и может тратить деньги, не считая их. В рекламном видеоролике рэпер разбрасывается этими самыи деньгами.

Поклонники исполнителя разделились на две группы: одни были рады увидеть новую работу Гуфа, а другие назвали его «продажным» и разочаровались в его творчестве.