Дана Борисова после уплаты долга уезжает из России
Однако фанаты не заметили радости на лице телеведущей. Дана Борисова сможет, наконец, показать дочке Полине красоты Венеции, где девочка мечтала побывать.
Благодаря адвокатам удалось решить дело с уплатой алиментного долга бывшему возлюбленному Максиму Аксёнову, так что знаменитость ему более не обязана. Это обстоятельство сделало Дану Борисову «выездной» - она теперь может на законных основаниях покидать Россию. Звезда сообщила об этом фанатам, сопроводив запись радостными смайлами.
Однако счастье от предстоящего путешествия с дочкой поклонники только в них и увидели. На снимке Борисова была очень грустной, с практически похоронным макияжем. Некоторые подписчики стали шутить, что привыкшая страдать из-за множества проблем телеведущая просто забыла, что такое, когда хоть что-то получается.