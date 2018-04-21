Мария Погребняк призывает девушек не выходить за «богатых дяденек»

Жена известного российского футболиста Павла Погребняка хочет разрушить иллюзии девочек-подростков о счастливой жизни спутницы бизнесмена и просит их подумать о собственном будущем.

Мама троих сыновей и успешная модель Мария Погребняк всерьёз обеспокоена новомодными трендами, которые продвигаются, в том числе, некоторыми современными молодыми артистами. Девушка пытается убедить подрастающее поколение, что они проживут ужасную и несчастную жизнь, если выберут путь разврата или согласятся на замужество за «богатеньким дяденькой».

Мария Погребняк заявляет, что её общественная деятельность, в рамках которой она популяризирует заботу об экологии, правильное питание, здоровый образ жизни, получение образования и создание крепкой семьи, является её искренним побуждением исправить покалеченную стереотипами молодёжь. За это взрослые подписчики Марии, многие из которых также родители подростков, поблагодарили модель.