После 37 лет брака Павел Грудинин сообщил своей жене о разводе по СМС

Ирина Грудинина откровенно рассказала Андрею Малахову о подробностях развода с политиком. Оказалось, что Грудинин не удосужился сообщить шокирующую новость о разрыве лично, свою жену он оповестил об этом по СМС.

Павел и Ирина Грудинины были в браке 37 лет, 17 лет назад они обвенчались. Однако, их союз оказался не таким крепким, как многие считали. Не так давно уже стало известно, что у Грудинина была «вторая семья», любовница родила ему двоих детей.

По словам Ирины Грудининой, у любовницы политика куда больше недвижимости, чем у нее. Якобы, 32-летняя женщина по имени Ксения, разбившая семью политика, имеет 5 или 6 квартир.

Ирина Грудинина намерена отсудить у мужа-изменщика 50% имущества, их общий сын поддерживает свою мать в таком решении. Ирина Грудинина также отметила, что политик часто обещал вернуться в семью, но оставался с любовницей. Помимо этого, женщине обидно, ведь она начинала жить с политиком и воспитывала детей, когда тот еще не был богатым.

Любовница же, пришла на «все готовое», ее детей воспитывает няня и в деньгах Грудинин ей явно не отказывает. После всего, что Грудинин пережил со своей официальной супругой, он даже не захотел лично сообщить ей о решении развестись. Точку в отношениях Ирины Грудининой и мужа-политика поставила СМС-ка, присланная политиком.