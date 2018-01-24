Из жизни ушла модель Карина Афанасова из-за редкой болезни

Не стало ямальской красавицы-модели Карины Афанасовой. Девушка лечилась от страшного заболевания в течение пяти лет.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что ушла из жизни известная ямальская фотомодель Карина Афанасова по причине заболевания редкой формой рака. Девушки не стало в Центральной городской больнице города Ноябрьск.

Как сообщается, Карина болела раком 4-й стадии. Несмотря на несколько удачно перенесенных операций в Санкт-Петербурге, болезнь стала резко прогрессировать весной этого года. В последнее время состояние здоровья модели настолько ухудшилось, что врачи приняли решение перевести ее домой в родной город Ноябрьск.

Напомним, что Карина Афанасова узнала о своем заболевании более 5 лет назад. Девушке поставили редкий диагноз - саркома мягких тканей периферических нервов. Но несмотря на такую страшную весть, модель не сдавалась, оставаясь оптимисткой до последних минут жизни. Не так давно в сети Интернет появилась фотосессия Карины, на которой были изображены её преодолевающие сильную боль и при этом улыбающиеся глаза.

Недавно в сети Интернет появилась новость о том, что не стало 92-летнего отца Майкла Джексона, который также умер от злокачественной опухоли, пережив своего сына почти на 10 лет.