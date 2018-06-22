«Доигрались»: на Тимати и Крида возбудили дела в МВД и ГИБДД

Поводом для этого стал импровизированный концерт, который Тимати с Кридом устраивали посреди центральной улицы Москвы в честь открытия салона красоты. Тогда певцы спровоцировали пробку, а затем игнорировали приглашения от участкового.

Как стало известно от замначальника ОМВД по Тверскому району Москвы Сергея Никитина, который является подполковником полиции, дело против Тимати и Крида взято под его личный контроль. Об этом он доложил члену Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Александру Хоминскому.

Так, на Тимати (Тимура Юнусова) и Егора Крида (Булаткина) возбуждены дела по нескольким статьям из КоАП РФ. Помимо этого, источники рассказали, что на певцов также возбудили дело в ГИБДД по ЦАО Москвы.

Тимати и Крид не явились на встречу с участковым, проигнорировав его приглашения. По данным СМИ, это стало решающим фактором в деле. В итоге, Юнусов и Булаткин «доигрались». За свои выходки на дороге и за выступление на крыше машины посреди оживленной улицы Тимати и Криду придется отвечать уже не перед возмущенными водителями, а перед законом.