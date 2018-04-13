Снимки дочерей Сталлоне в бикини свели мужчин с ума

Новые подробности празднования дня рождения известного актера. Интернет-пользователей удивил тот факт, как сильно повзрослели дочери Сталлоне, и приятно порадовало то, как они выглядят в бикини.

Сегодня, 12 июля, в сети Интернет появились снимки, на которых изображена семья и близкие друзья Сильвестра Сталлоне во время празднования дня рождения актера, которому совсем недавно исполнилось 72 года.

Среди гостей, конечно же, присутствовали три дочери Сталлоне: 21-летняя София, 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлет. Девушки плескались в морской воде, учась кататься на доске для серфинга.

В Сети сразу же отметили тот факт, как сильно повзрослели дочери актера. Особенно это стало заметно, когда юные барышни появились в миниатюрных купальниках, подчеркивающих все необходимые прелести. «Вот это красотки!», - писали люди в комментариях под фотографиями.

Что касается их матери Дженнифер Флавин, то женщина в свои 49 лет может дать фору любой 20-летней девушке, обладая идеальной физической формой тела.

Сам Сильвестр Сталлоне наблюдал за своими красавицами с собственной яхты, предпочитая оставаться в стороне от водных игр.

Интересно, что в тот же день знаменитый голливудский актер продолжил отметать свой праздник на арене London's O2 arena. В ходе мероприятия актер получил подарок, суть которого заключается в совместном поздравлении его коллег «по цеху» - Аль Пачино, Дольфа Лундгрена, Карда Уэзерса, Майкла Би Джордана, Жан-Клод Ван Дамма, и, конечно же, Арнольда Шварценеггера.