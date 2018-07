По стопам: пятилетняя дочь Ким Кардашьян заключила модельный контракт с Fendi

В столь юном возрасте девушка начала постигать профессию знаменитых родственников и снялась в первой рекламе. О её достижении пишет издание Vogue.

Итальянская компания Fendi предложило Норт Уэст заключить контракт на съёмки в рекламе сумок Peekaboo в честь 10-летия бренда. Итальянский производитель запустил акцию Me and My Peekaboo, которая ориентируется на преемственность поколений в семье.

Норт Уэст под руководством мамы оформила необходимые документы. В фотосессии она участвовала с Ким Кардашьян и своей бабушкой Крис Дженнер. Они разлеглись на травяном лугу в Малибу. Пятилетняя девочка весело смеется, держа в руках маленькую розовую сумочку. Аксессуары Peekaboo лежат также рядом с её родственниками. Таким образом дочь Ким Кардашьян пошла по стопам матери в модельный бизнес.

Недавно телеведущая поделилась с американскими СМИ, что её дети пока не представляют себе популярности родителей. Сам Ким Кардашьян много времени проводит дома и не позиционирует себя, как знаменитость, в кругу семьи.