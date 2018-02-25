«Это вам не Национальная библиотека»: Андрея Скорохода разочаровал Сингапур

«Типичный белорус» вскоре после женитьбы отправился в свадебное путешествие, которым стало посещение мистического и ультрасовременного Сингапура. Но «белорус» в Андрее Скороходе остался недоволен.

Комик часто комментирует окружающую его действительность от других лиц, однако наиболее смешным поклонникам Скорохода кажется белорус. Голосом президента Беларуси Лукашенко юморист прокомментировал ночной город Сингапур. Несмотря на отзывы восхищённых туристов, которые и прозвали Сингапур городом будущего, персонаж Скорохода остался разочарован.

«Это вам не Национальная библиотека», - говорит резидент «Comedy Club» в видео. Артист отмечает, что он бы сделал из Сингапура настоящий «город будущего» с летающими лыжниками и бобслеистами, будь у него на то воля. В блоге уже Андрей Скороход пишет, что ему – в отличие от «белоруса» - город-государство очень нравится. Того же мнения и его поклонники, которые добро позавидовали отдыху кумира.