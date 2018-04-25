«Раковая опухоль культуры»: народный артист России жестко раскритиковал Аллу Пугачеву

Актер Малого театра Валерий Бабятинский возмущен поведением Примадонны. Лишь спустя 6 лет он решил пожаловаться на неподобающие поступки Аллы Пугачевой.

Валерий Бабятинский не так известен, как Примадонна, но это не останавливает его в попытке раскритиковать певицу. По словам актера, имеющего звание народного артиста России, Пугачева когда-то оскорбила его своим поведением, от чего он до сих пор на нее злится. Из-за этого он подверг певицу жесткой критике.

Якобы, 6 лет назад Бабятинский праздновал свое 70-летие. На мероприятие он приглашал Аллу Пугачеву, но та лишь «морочила ему голову» и не давала точного ответа. В итоге, Примадонна не явилась на праздник малоизвестного артиста, от чего тот пришел в ярость.

Бабятинский также рассказал, что Пугачева как-то не позвала на свой концерт Эдиту Пьеху. Почему Примадонна была обязана ее звать, актер не объяснил. В итоге, рассказывает Бабятинский, Пьеха сама купила билет и пришла на концерт к Пугачевой с цветами. Примадонна назвала ее «вечной», что сильно возмутило актера. По словам Бабятинского, Алла Пугачева является «раковой опухолью и метастазами» культуры России. Почему артист решил критиковать Примадонну лишь сейчас и есть ли в этом попытка «хайпануть» - не известно.