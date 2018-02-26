Помощник Андрея Данилко прокомментировал новость об отказе от Верки Сердючки

Один из помощников Андрея Данилко Игорь Турчинский дал комментарии по поводу ситуации с отказом шоумена от образа Верки Сердючки.



По данным Турчинского, он не в курсе решения Андрея Данилко отказаться от популярного сценического образа. Окружение артиста также не слышало подобного. Помощник исполнителя отметил, что мотивов на отказ от Верки Сердючки нет, поскольку в таком случае команде придется прекратить деятельность.

Ранее артист заявил о прекращении выступлений в образе Вери Сердючки. По словам шоумена, ближайший концерт состоится завтра в Одессе,после чего Данилко проведет прощальный тур по Украине. В свою очередь, менеджер исполнителя Андрей Уренев заявил, что рановести речьоб уходе со сцены.

Впервые Верка Сердючка появилась на сцене в 1993 года, после чего сразу стала любимицей публики. В 1996 году артист выпустил первуюпесню под названием «Просто Вера». На счету сценического образа сотни концертов, несколько фильмов и огромная международная любовь. Андрей Данилко выступал в женском образе на Евровидении, заняв там второе место.