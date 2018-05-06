«Русская Барби» призывает отказаться от физической работы

Валерия Лукьянова или же Аматуе назвала физический труд профанацией и уверила своих последователей, что простые работяги никогда не смогут открыть в себе высшую энергию.

В своём блоге девушка рассказала о том, как пробудить в себе энергию Кундалини, которая сосредоточена в основании позвоночника человека. В йоге и эзотерике такая энергия является одной из самых важных, ведь при пробуждении она поднимается вверх по позвоночнику через семь основных чакр. Валерия Лукьянова считает, что те, чья работа связана с физическим трудом, не достойны познать силу Кундалини.

По мнению русской Барби, физическая работа является профанацией. Бурная физическая деятельность не приводит ни к чему, а только истощает организм. Лукьянова уверена, что только интеллектуальный и метафизический труд могут давать человеку истинное наслаждение и открыть ему глаза на мир. Правда, Лукьянова не рассказала, как человечество сможет выжить, если все люди прислушаются к её призывам, откажутся от физической работы и станут мыслителями.