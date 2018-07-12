Селена Гомес отказалась комментировать помолвку экс-парня и Хэйли Болдуин

Селена Гомес позитивно отреагировала на вопросы о подруге Ариане Гранде, и ее молодом человеке Пите Дэвидсоне, однако отказалась комментировать помолвку Джастина Бибера, с которым недавно рассталась.

Дружба между Арианой Гранде и Селеной Гомес завязалась два года назад, когда Ариана помогла певице сохранить отношения с Джастином Бибером. Поэтому, когда стало известно о помолвке Гранде и Пита Дэвидсона, она поддержала звездных друзей. Однако многие хейтеры высказались против такого союза в связи с тем, что пара знакома не очень долго. На что Селена ответила, что это потрясающе и красиво, хоть и действительно слишком быстро.

Однако не только Пит и Ариана объявили о скорой свадьбе. Также стало известно о помолвке Джастина Бибера, экс-парня Селены Гомес, и модели Хэйли Болдуин. Их отношения длятся еще меньше, однако поддержки в лице бывшей девушки певец не нашел. Пара встречается несколько недель, и на вопрос, как к этому она относится, Селена не ответила, переведя тему. Девушка поступает таким образом не первый раз, поэтому журналистам все еще не удалось узнать ее настоящее мнение. Однако друзья сообщают, что наедине с ними, Селена отзывается о союзе Джастина и Хэйли очень цинично.