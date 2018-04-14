Анна Хилькевич пожаловалось на плохое здоровье перед родами

Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам в Instagram на большое количество лишнего веса, плохое самочувствие и седые волосы.

Сегодня, 12 июля, популярная российская актриса Анна Хилькевич опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram, в котором пожаловалась на плохое самочувствие, аллергию на цветущие растения, боли в желудке после отравления и самое страшное, по словам Анны, - первый седой волос в её жизни, который недавно был обнаружен парикмахером.

Интересно, что еще месяц назад Хилькевич писала о неконтролируемом наборе веса. На данный момент девушка набрала около 15 лишних килограмм, что даже не пытается скрывать.

Поклонники оценили позитивные взгляды на жизнь и проблемы их любимицы и выразили слова поддержки: «У тебя всё получится!», «Мы в тебя верим, ты умничка», «Знаешь, я сама недавно прошла этот период. Не волнуйся, все будет хорошо».

Известно, что 31-летняя актриса замужем за Артуром Волковым уже воспитывают совместную дочь. О поле их второго ребенка пока ничего не известно.

Напомним, что Анна Хилькевич стала популярна благодаря телесериалу «Универ. Новая общага» и «Барвиха».