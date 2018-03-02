Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за обсуждение пенсионной реформы

Бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова поблагодарила своих поклонников за горячее обсуждение ее публикации относительно пенсионного возраста в России.

«Спасибо за такую колоссальную поддержку моих слов!» - не смогла сдержать эмоций актриса. Мария в своем новом посте в Instagram продолжила свою мысль по поводу злободневной проблемы. Она считает, что такой сложный вопрос нужно решать с участием народа, а не принимать бездумно законы. Кожевникова призвала подписчиков не молчать, а проявлять активность на всех уровнях, отстаивая свое «право на старость». Старость дана человеку, чтобы проводить время с детьми и внуками, настаивает Мария. Политики же, учитывая среднюю продолжительность жизни россиян, хотят предоставить гражданам страны почетное право умереть на работе.

«Россия для людей!» - провозглашает актриса и надеется, что многочисленные призывы пересмотреть пенсионную реформу будут услышаны президентом России. Поклонники Кожевниковой сетовали на слабость народного голоса и делились в комментариях своими проблемами.