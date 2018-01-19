Елена Яковлева смирилась с неприятным увлечением единственного сына

Молодой человек ведет здоровый образ жизни и лишь одним хобби навлек неприязнь звездной мамы. Об этом она рассказала в эфире программы "Судьба человека".

В 1992 году Елена Яковлева родила единственного сына Дениса в браке с Валерием Шальных, с которым счастливо живет до сих пор. С возрастом парень увлекся татуировками и со временем покрыл ими всё немалую часть своего тела. Актрисе подобное украшение тела кажется неприятным. Она категорически возражала против татуировок и неоднократно пыталась отговорить Дениса от подобного увлечения.

В настоящее время мужчина женат и работает воспитателем. Теперь Елена Яковлева смирилась с выбором своего первенца. Ведь он не курит, не пьет, не употребляет наркотики. Звезда "Интердевочки" и "Каменской" пришла к выводу, что её наследник мог увлечься чем-то более опасным.

Не так давно Денис Шальных пережил тяжелую потерю, о чем сообщил на своей странице в Instagram. У него тяжело заболела собака, которую пришлось усыпить. Денис присутствовал на процедуре и даже показал подписчикам последние секунды жизни питомца.